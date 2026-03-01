Елена Ваенга, Сергей Лазарев и «Сталинградская битва»: хроники мужества

Волгоград встречает весну концертами Елены Ваенги, Сергея Лазарева и Владимира Кузьмина, а рок-хиты зазвучат в исполнении виолончелей Magic Cellos Band. В театрах — премьера оперетты «Баядера» и балет «Спящая красавица» к 8 Марта, а музеи подготовили выставки об афганской войне, шляпных традициях и древнем косторезном промысле.

Выставки

Дело в шляпе

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку головных уборов и аксессуаров «Дело в шляпе». Более 100 предметов из фондов музея — шляпы, платки, косынки, береты и шапки разных эпох и профессий — расскажут историю стиля с прошлых веков до наших дней.

Афганистан: хроники мужества

До 21 апреля в музее-панораме «Сталинградская битва» работает выставка «Афганистан: хроники мужества». Документы, фотографии, награды и личные вещи волгоградцев-интернационалистов, а также образцы вооружения Советской армии воссоздают картину той войны.

Евгений Кибрик. Рисунки 1943 года

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова до конца марта знакомит с графикой знаменитого советского художника Евгения Кибрика. Рисунки, созданные по горячим следам в сентябре 1943 года, запечатлели разрушенный, но не сломленный Сталинград.

Мягче камня, тверже дерева

Там же проходит выставка «Мягче камня, тверже дерева», посвященная древнему искусству косторезного промысла. Более 30 произведений народных мастеров из бивня мамонта и клыка моржа демонстрируют уникальность и самобытность этого ремесла.