Елена Ваенга, Сергей Лазарев и «Сталинградская битва»: хроники мужества
Куда сходить и что посмотреть в Волгограде в марте
Волгоград встречает весну концертами Елены Ваенги, Сергея Лазарева и Владимира Кузьмина, а рок-хиты зазвучат в исполнении виолончелей Magic Cellos Band. В театрах — премьера оперетты «Баядера» и балет «Спящая красавица» к 8 Марта, а музеи подготовили выставки об афганской войне, шляпных традициях и древнем косторезном промысле.
Выставки
Дело в шляпе
Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку головных уборов и аксессуаров «Дело в шляпе». Более 100 предметов из фондов музея — шляпы, платки, косынки, береты и шапки разных эпох и профессий — расскажут историю стиля с прошлых веков до наших дней.
Афганистан: хроники мужества
До 21 апреля в музее-панораме «Сталинградская битва» работает выставка «Афганистан: хроники мужества». Документы, фотографии, награды и личные вещи волгоградцев-интернационалистов, а также образцы вооружения Советской армии воссоздают картину той войны.
Евгений Кибрик. Рисунки 1943 года
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова до конца марта знакомит с графикой знаменитого советского художника Евгения Кибрика. Рисунки, созданные по горячим следам в сентябре 1943 года, запечатлели разрушенный, но не сломленный Сталинград.
Мягче камня, тверже дерева
Там же проходит выставка «Мягче камня, тверже дерева», посвященная древнему искусству косторезного промысла. Более 30 произведений народных мастеров из бивня мамонта и клыка моржа демонстрируют уникальность и самобытность этого ремесла.
Спектакли
«Баядера»
29 марта Волгоградский музыкальный театр представит премьеру — оперетту «Баядера» Имре Кальмана. Искрометный венгерский стиль, роскошные мелодии и любовная интрига обещают стать главным театральным событием конца месяца.
«Спящая красавица»
8 и 9 марта театр «Царицынская опера» приглашает на балет Чайковского «Спящая красавица». Праздничная классика в исполнении лучших танцовщиков театра станет идеальным подарком к Международному женскому дню.
«Продавец дождя»
Новый экспериментальный театр 12 марта покажет лирическую притчу «Продавец дождя». Спектакль о надежде, чуде и любви, способной изменить жизнь целого городка, уже полюбился волгоградским зрителям.
«Гуси-лебеди»
Волгоградский областной театр кукол ждет маленьких зрителей 7 марта на спектакль «Гуси-лебеди» по мотивам русской народной сказки. В репертуаре месяца также «Воробьишко» и «Курочка Ряба».
Концерты
Елена Ваенга
4 марта в Волгоградской филармонии выступит Елена Ваенга. Душевные хиты «Курю», «Желаю», «Аэропорт» и новые песни в исполнении певицы создадут весеннее настроение накануне главного женского праздника.
Сергей Лазарев
6 и 7 марта в Выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдут концерты Сергея Лазарева. Один из главных поп-исполнителей страны представит яркое шоу с мощным вокалом и впечатляющей сценографией.
Владимир Кузьмин
21 марта в филармонии состоится концерт Владимира Кузьмина. Легенда русского рока исполнит бессмертные хиты «Когда меня ты позовешь», «Сибирские морозы» и «Я не забуду тебя».
Вадим Самойлов
4 марта в Доме офицеров выступит Вадим Самойлов — лидер и вокалист культовой группы «Агата Кристи». В программе прозвучат главные хиты «Как на войне», «Опиум для никого» и «Сказочная тайга».
Magic Cellos Band
9 марта в Волгоградской филармонии ансамбль Magic Cellos Band исполнит мировые рок-хиты на виолончелях. Классическое звучание в сочетании с энергией рока подарит зрителям уникальные эмоции.
Специальные события
Небесные феерии в планетарии
Весь март Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольные программы. Посетителей ждут «Путеводные звезды», «Разноцветная Вселенная», лекции «Небесные феерии» и «Волшебница Луна» — идеальный вариант для семейного досуга.
«Крематорий» в Волгограде
12 марта в филармонии выступит группа «Крематорий» с программой, собравшей лучшие хиты за долгую историю коллектива. «Безобразная Эльза», «Мусорный ветер» и «Маленькая девочка» прозвучат в живом исполнении Армена Григоряна и его команды.