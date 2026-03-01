Россия осудила убийство Хаменеи и призвала к деэскалации в Иране

МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Россия призывает к срочной деэскалации, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому процессу.

«Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право»,— следует из сообщения МИДа в Telegram.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильской территории и военных объектов США в регионе.