Сергей Пенкин, группа «Ария» и фэнтези-спектакль от театра Наталии Сац

В марте Пензу ждут концерты Сергея Пенкина, группы «Ария» и Шамана, а симфонический оркестр CAGMO исполнит хиты Queen при свечах. В театрах — премьеры для всей семьи: московский «Волшебник Изумрудного города» и трагикомедия «Вышел ангел из тумана» на местной сцене. Музеи готовят выставки к 95-летию Николая Рыжкова и 140-летию художника Владимира Фаворского, а завершится месяц празднованием Международного дня театра.

Выставки Бабочки пушкинского детства До 31 марта Литературный музей приглашает на выставку «Бабочки пушкинского детства» из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина (Большие Вяземы). 204 предмета — фотографии и коллекции насекомых — раскрывают увлечения юного поэта и атмосферу дворянской усадьбы. Служение Отечеству 13 марта в Краеведческом музее откроется выставка «Служение Отечеству» к 95-летию выдающегося политического деятеля Николая Рыжкова. Более 70 предметов представлены впервые: чертежи, рукописи, авторские свидетельства, дипломы и правительственные подарки от руководителей зарубежных стран. Владимир Фаворский Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого 13 марта открывает книжную выставку к 140-летию живописца и графика Владимира Фаворского. Посетители увидят издания с иллюстрациями мастера к произведениям Пушкина, Шекспира, а также знаменитую серию гравюр «Великие русские полководцы». И жизнь, и слезы, и любовь... С 5 по 20 марта Пензенская областная библиотека для детей и юношества представит литературный коллаж «И жизнь, и слезы, и любовь...». Экспозиция объединит издания, повествующие о любви знаменитых людей — от древнейших времен до современности.

Спектакли «Волшебник Изумрудного города» 7 марта на сцене Пензенского областного драматического театра им. А.В. Луначарского выступит Московский театр им. Н. Сац с фэнтези-спектаклем «Волшебник Изумрудного города». Знакомая с детства история обретет новую сценическую жизнь в исполнении столичных артистов. «Вышел ангел из тумана» 19 и 20 марта в Пензенском драмтеатре состоится премьера — трагикомедия «Вышел ангел из тумана». Постановка обещает стать одним из главных театральных событий месяца, обращаясь к вечным вопросам бытия через призму современных сюжетов. «АРТ» Театр «Дом Мейерхольда» 27 марта, в Международный день театра, представит спектакль «АРТ». В этот вечер зрители увидят историю о дружбе, искусстве и цене, которую мы готовы платить за свои убеждения. «Крошка Енот» Театр «Кукольный дом» 7 и 8 марта порадует юных зрителей премьерой «Крошка Енот». В репертуаре месяца также спектакли «Красная шапочка», «Братец Лис энд Братец Кролик» и лиричная «Сказка дождя».

Концерты Сергей Пенкин 11 марта в киноконцертном зале «Пенза» выступит Сергей Пенкин — артист с уникальным вокалом в пять октав, которого называют «Серебряный голос России». Зрителей ждут главные хиты исполнителя и новые композиции. «Ария» 14 марта в ККЗ «Пенза» прогремит концерт легендарной группы «Ария» в рамках юбилейного тура. Бессмертные хиты «Потерянный рай», «Колизей» и «Беспечный ангел» исполнят ветераны отечественной тяжелой сцены. Шаман 31 марта в ККЗ «Пенза» состоится концерт Шамана (Ярослава Дронова). Исполнитель патриотических хитов «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия» представит программу, которую уже назвали одним из самых ожидаемых событий весны. Оркестр CAGMO 19 марта в Пензенской областной филармонии оркестр CAGMO представит программу «Симфония Queen при свечах». Знаменитые рок-хиты британской группы зазвучат по-новому в роскошных симфонических аранжировках в атмосфере мерцающих огней. Любовь Казарновская 30 марта в филармонии выступит оперная дива Любовь Казарновская. Звезда мировой оперы подарит пензенской публике вечер вокального искусства, соединяющий классический репертуар и камерные романсы.