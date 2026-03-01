Ваенга, «Ария» и балет «Баядерка»

В марте Астрахань встретит весну концертами Елены Ваенги и легенд русского рока — групп «Ария» и «Кипелов», а в театрах зрителей ждут премьерные показы балетов и лирические комедии к 8 Марта. Музеи подготовили выставки к 165-летию отмены крепостного права и 175-летию знаменитой фотографини Станиславы Климашевской, а завершит месяц «Ночь театрального искусства» с мистическим «Вием» от театра кукол.

Выставки

Мир советской женщины

До 25 марта в Краеведческом музее работает выставка «Мир советской женщины», приуроченная к Международному женскому дню. Экспозиция погружает в атмосферу XX века: здесь представлены шкатулки, духи, заколки, журналы мод, косметика, сумочки и статуэтки, которые составляли мир советской модницы и хранительницы очага.

Двор Его Величества шаха персидского

В Краеведческом музее также проходит выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения Станиславы Климашевской — владелицы самого известного фотосалона в дореволюционной Астрахани. В объектив её камеры попадали представители всех слоев общества: от отца Иоанна Кронштадтского и губернатора Соколовского до купцов Губиных и писателя Чернышевского.

Очарование. Эжен Делакруа

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля до 19 апреля открыта выставка «Очарование. Эжен Делакруа». Из Москвы в Астрахань прибыла коллекция литографий и гравюр с рисунков и картин французского художника XIX века, позволяющая проследить эволюцию работ мастера романтизма.

Пуговица — застежка, оберег и брошка

До конца марта Музей имени Б.М. Кустодиева приглашает на необычную выставку «Пуговица — застежка, оберег и брошка». Экспонаты конца XIX — XX веков рассказывают историю маленького, но важного предмета гардероба: от утилитарной застежки до изящного украшения и сакрального оберега.