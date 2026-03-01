Ваенга, «Ария» и балет «Баядерка»
Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в марте
В марте Астрахань встретит весну концертами Елены Ваенги и легенд русского рока — групп «Ария» и «Кипелов», а в театрах зрителей ждут премьерные показы балетов и лирические комедии к 8 Марта. Музеи подготовили выставки к 165-летию отмены крепостного права и 175-летию знаменитой фотографини Станиславы Климашевской, а завершит месяц «Ночь театрального искусства» с мистическим «Вием» от театра кукол.
Выставки
Мир советской женщины
До 25 марта в Краеведческом музее работает выставка «Мир советской женщины», приуроченная к Международному женскому дню. Экспозиция погружает в атмосферу XX века: здесь представлены шкатулки, духи, заколки, журналы мод, косметика, сумочки и статуэтки, которые составляли мир советской модницы и хранительницы очага.
Двор Его Величества шаха персидского
В Краеведческом музее также проходит выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения Станиславы Климашевской — владелицы самого известного фотосалона в дореволюционной Астрахани. В объектив её камеры попадали представители всех слоев общества: от отца Иоанна Кронштадтского и губернатора Соколовского до купцов Губиных и писателя Чернышевского.
Очарование. Эжен Делакруа
В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» Астраханского кремля до 19 апреля открыта выставка «Очарование. Эжен Делакруа». Из Москвы в Астрахань прибыла коллекция литографий и гравюр с рисунков и картин французского художника XIX века, позволяющая проследить эволюцию работ мастера романтизма.
Пуговица — застежка, оберег и брошка
До конца марта Музей имени Б.М. Кустодиева приглашает на необычную выставку «Пуговица — застежка, оберег и брошка». Экспонаты конца XIX — XX веков рассказывают историю маленького, но важного предмета гардероба: от утилитарной застежки до изящного украшения и сакрального оберега.
Спектакли
«Жизель» и «Баядерка»
Астраханский государственный театр оперы и балета порадует поклонников классического танца. 4 марта зрителей ждет романтическая история «Жизель», а 14 и 15 марта — грандиозный балет «Баядерка» Людвига Минкуса, полный драматизма и восточного колорита.
«Женитьба Бальзаминова»
В Астраханском драмтеатре 4 марта покажут искрометную комедию по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова». А 27 марта, в Международный день театра, труппа пригласит зрителей на творческий вечер «А нам 215!», посвященный юбилею театра.
«Вий, или Три ночи для Хомы»
Астраханский театр кукол 27 марта присоединится к Всероссийской акции «Ночь театрального искусства». В этот вечер театр представит мистический спектакль для взрослых «Вий, или Три ночи для Хомы» по мотивам гоголевской повести, где куклы оживают в атмосфере народных страхов и легенд.
Концерты и фестивали
«Ария», «Кипелов» и «Калинов мост»
Дворец культуры «Аркадия» в марте станет площадкой для настоящих ценителей рока. 3 марта выступит группа «Кипелов», 5 марта — легендарная «Ария», а 23 марта — «Калинов мост» с их фирменным фолк-роком.
Елена Ваенга
20 и 21 марта в «Аркадии» пройдут концерты Елены Ваенги. Певица подарит астраханцам душевные хиты «Курю», «Желаю», «Аэропорт» и новые песни, которые уже успели полюбиться миллионам слушателей.
Татьяна Буланова
29 марта на сцене Астраханского ТЮЗа состоится концерт Татьяны Булановой. «Королева печали», чей голос стал символом целой эпохи 90-х, исполнит свои главные хиты «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Мой ненаглядный».
Magic Cellos Band
10 марта в Астраханской государственной филармонии запланирован концерт ансамбля «Magic Cellos Band». Музыканты виртуозно исполнят мировые рок-хиты на виолончелях, доказав, что классические инструменты способны звучать мощно, современно и зажигательно.
Специальные события
Ночь театрального искусства
27 марта Астрахань присоединится к празднованию Международного дня театра. ТЮЗ приглашает всех желающих на экскурсию по театральному закулисью, а Театр кукол покажет мистический спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы». Это уникальная возможность увидеть жизнь театров изнутри и прикоснуться к тайнам сцены.
Органные вечера
Для ценителей академической музыки 1 и 15 марта в Римско-католической церкви пройдут органные концерты. Величественное звучание короля инструментов в старинном храме создаст особенную, возвышенную атмосферу и станет настоящим подарком для ценителей прекрасного.