«Молот» уступил «Ижстали»

В матче чемпионата ВХЛ хоккеисты «Молота» на домашней арене уступили ХК «Ижсталь». Клуб из Удмуртии забил быстрый гол на 21 секунде встречи. Во втором периоде команды обменялись голами. В составе пермской команды отличился Руслан Галимзянов.

В заключительной трети матча за «Молот» забил Владимир Шлыков. Пермяки заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. «Ижсталь» победила со счетом 4:2.

Следующий поединок подопечные Льва Бердичевского проведут а Перми 3 марта против «Тороса» из Нефтекамска.