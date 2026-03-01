Госкомитет Башкирии по ЧС рекомендовал воздержаться от дальних поездок

В отдельных районах Башкирии ожидаются ледяной дождь, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица. Об этом сообщает региональный госкомитет по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Башгидрометцентр.

Ведомство рекомендует водителя воздержаться, по возможности, от дальних поездок, соблюдать на дорогах дистанцию и выбирать соответствующую погоде скорость движения. Пешеходам советуют выбирать обувь на нескользящей подошве и без высоких каблуков.

По данным Башгидрометцентра, 2 марта в республике будет мокрый снег, в отдельных районах — ледяной дождь. Видимость при осадках может ухудшиться до одного-двух км.

Идэль Гумеров