«Ак Барс» победил «Трактор» со счетом 1:0 в матче чемпионата КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над «Трактором» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде обе команды заменили вратарей из-за травм: у «Трактора» на лед вышел Илья Николаев вместо Сергея Мыльникова, а Тимур Билялов был заменен на Максима Арефьева. В двух первых периодах обе команды не смогли забить.

«Трактор» трижды играл в большинстве, но не сумел реализовать численное преимущество. Единственный гол забил Александр Барабанов на 49-й минуте — это третья подряд реализация численного преимущества для «Ак Барса».

Сейчас казанская команда занимает третье место в Восточной конференции.

Влас Северин