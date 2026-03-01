В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится более 30 судов под флагом РФ

В зоне боевых действий на Ближнем Востоке в настоящее время находятся 32 судна под российским флагом. Происшествий с судами не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«С использованием каналов спутниковой связи до всех судов была доведена оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах. С судами поддерживается постоянная связь, в автоматическом режиме каждый час ведется контроль местоположения судов»,— сообщила пресс-служба министерства.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильской территории и американских военных объектов в регионе.