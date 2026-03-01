Посольство РФ в Иране не получало данных о пострадавших россиянах при атаках

Российское посольство в Тегеране не располагает информацией о пострадавших среди граждан РФ в результате ударов США и Израиля по иранской территории. В дипмиссии сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию и оперативно принимают обращения соотечественников.

«Само посольство работает в штатном режиме, случайных прилетов или иных чрезвычайных происшествий на территории не зафиксировано. Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности дипмиссии»,— заявили в дипмиссии ТАСС.

Иран проводит операцию «Правдивое обещание 4». Это ответ на удары Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Тегеран нанес удары по Израилю, а также Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.