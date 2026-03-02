У врачей запишут

В России начинает действовать федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний и состояний: от злокачественных новообразований и диабета до психиатрических расстройств и беременности. По заверению Минздрава, система создана для сбора статистики и планирования госбюджета на лекарства. Однако убрать личные данные человека из этого регистра невозможно, даже если диагноз снят. Опрошенные “Ъ” эксперты признают, что такие платформы — будущее медицины. При этом они опасаются возможных злоупотреблений и утечек данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С 1 марта в России начал действовать Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. Это электронная система, куда медицинские организации должны передавать данные о своих пациентах. Как утверждается, это необходимо для централизованного учета статистики о заболеваемости в стране, планирования бюджета и анализа эффективности лечения.

В систему будут вносить сведения о пациентах с 12 группами заболеваний и состояний.

Злокачественные новообразования, включая опухоли лимфоидной и кроветворной тканей.

Новообразования in situ (начальные стадии).

Сахарный диабет.

Психические расстройства и расстройства поведения, требующие диспансерного наблюдения.

Ишемические болезни сердца, включая нарушения ритма и проводимости.

Наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов.

Кардиомиопатия.

Сердечная недостаточность.

Острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты).

Болезни печени, включая алкогольную этиологию.

Хронические обструктивные болезни легких.

Беременность, роды и послеродовой период.

Так, в случае онкобольных регистр получит информацию про стадию опухоли, сроки начала лечения, данные гистологии и факты рецидивов. При диабете — назначенные препараты, используемые системы мониторинга глюкозы и даты осложнений. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — перечень назначенных лекарств, случаи госпитализаций и данные о проведенных операциях.

В случае беременности система будет фиксировать сроки постановки на учет, использование ЭКО, полные данные о родившихся детях, включая вес, рост, оценку по шкале Апгар и любые выявленные врожденные аномалии. В отношении пациентов с психическими расстройствами регистр будет отслеживать склонность к общественно опасным действиям, суицидальные мысли, факт приема препаратов (подтвержденный анализами), прохождение реабилитации и применение принудительных мер медицинского характера по решению суда. Отметим, что удалить запись о человеке из регистра будет невозможно, даже если он излечился.

Медицинские организации получат доступ ко всем данным пациентов, но в рамках своих полномочий и с обязательным соблюдением врачебной тайны.

Фармацевтические организации подключаются к системе в ограниченном режиме: они могут получить информацию о пациенте только при его личном обращении в аптеку и только по теме назначенных ему лекарств и срока действия рецепта. Вход в систему возможен только через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом доступ к системе наравне с Минздравом и Росздравнадзором получит Министерство внутренних дел — «в объеме сведений, передача которых регулируется законодательством». Что это будут за сведения — пока неизвестно.

На этапе общественного обсуждения особый резонанс вызвало предложение заносить в регистр данные о пациентах с психическими диагнозами, состоящих на диспансерном учете как в государственных, так и в частных медорганизациях. Эксперты поясняли, что МВД и так имело практически неограниченный доступ к таким данным, но только если человек нарушил закон или ему грозит опасность. Теперь же МВД будет иметь доступ к массиву персонализированных данных любых людей, которые просто пришли к психиатру на прием. Пациентские организации и юристы предупреждали о рисках злоупотребления этой информацией, а также опасались возможных утечек данных. Кроме того, они не исключали, что в будущем доступ к системе легально получат работодатели, банковские и другие службы. Тем не менее Минздрав не внес в проект каких-либо существенных изменений.

Активно обсуждалось и включение в регистр данных о беременных и новорожденных. По мнению акушера-гинеколога, главного врача клиники «К медицина» Алексея Черникова, рано или поздно система здравоохранения придет к тому, что на одной платформе будет храниться информация о всей медицинской истории пациента — начиная с момента, когда его мать встала на учет по беременности. Это позволит врачам «минимизировать ошибки, анализировать успехи и неудачи, сохранить преемственность между различными медорганизациями, отслеживать все параметры и статистические данные, в равной степени соблюдать стандарты ведения больных», считает эксперт. Пациенты же получат «отображение корректной информации на каждом этапе от самого рождения, единые подходы в обследовании и лечении, контроль за лечебным процессом и снижение бюрократических проволочек».

Адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко обращает внимание, что включение данных в регистр будет происходить без получения согласия пациента, поскольку сведения будут поступать из медицинских информсистем. В связи с этим у нее возникает вопрос о соотношении этой процедуры с положениями ст. 13 федерального закона о врачебной тайне. «Формальные отсылки к соблюдению законодательства не отменяют того факта, что, по сути, вводимый механизм означает расширение оборота медицинской информации — переход от модели точечного раскрытия к модели системного централизованного учета»,— подчеркивает госпожа Гриценко. Также она обращает внимание, что «не всегда прямо закреплено, что доступ осуществляется исключительно к обезличенным данным». Наконец, так и не решен вопрос с механизмом исключения сведений из регистра, говорит адвокат. Таким образом, хотя сам по себе регистр «преследует легитимные цели» в сфере здравоохранения, его правовая конструкция вызывает «обоснованные вопросы о соблюдении баланса между публичными интересами и правом граждан на сохранение врачебной тайны и защиту частной жизни».

Наталья Костарнова