Туристы, погибшие в Красновишерском округе, не смогли завести снегоходы

Стали известны подробности гибели туристической группы в Красновишерском округе. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, из-за сильного ветра и мороза туристы не смогли добраться до Кваркуша, и решили переждать непогоду в одном из домиков для туристов. Но и до него они добраться не смогли, устроив привал в полевых условиях.

Ни один из пяти снегоходов туристы запустить не смогли. Тогда трое мужчин остались в месте привала, а двое пешком отправились в сторону близлежащей деревни. В результате происшествия четверо из пяти туристов скончались.

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако в расчетное время группа в точке сбора не появилась и на связь не вышла.

27 февраля СУ СКР по Пермскому краю по факту произошедшего возбудило уголовное дело.

Тела первых погибших обнаружили сотрудники МЧС сегодня вечером. Спасатели нашли двух погибших и одного выжившего. Позже были найдены еще двое погибших.