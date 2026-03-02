Как парламентские партии создавали молодежные организации

Всероссийская молодежная организация ЛДПР основана 1 апреля 1990 года, на следующий день после учредительного съезда партии. Действующий депутат Госдумы Ярослав Нилов в 1997-м основал молодежную организацию ЛДПР в подмосковных Люберцах, а бывший руководитель Молодежной организации ЛДПР Вадим Деньгин сейчас работает сенатором от Брянской области.

В 1999 году, через шесть лет после основания КПРФ, при партии было образовано молодежное отделение — Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) РФ, который позиционирует себя как наследник ВЛКСМ. Бывший и нынешний секретари ЦК ЛКСМ Юрий Афонин и Владимир Исаков — депутаты Госдумы VIII созыва.

27 апреля 2000 года при общероссийском общественном политическом движении «Единство» (будущая «Единая Россия») была создана организация «Молодежное единство». В 2005-м она была преобразована в «Молодую гвардию Единой России» (МГЕР). Бывший председатель координационного совета МГЕР Андрей Турчак сейчас руководит Республикой Алтай, а возглавлявший МГЕР с 2010 года Тимур Прокопенко в феврале 2012 года стал заместителем главы управления президента РФ по внутренней политике.

C 2006 по 2009 год у образованной в октябре 2006-го партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» существовало три молодежных движения: «Ура!», «Победа» и «Лига справедливости». В 2009-м они объединились в организацию «Молодые социалисты России», которую возглавлял Дмитрий Гудков (признан иностранным агентом). В 2012-м создана новая организация — «Справедливая сила». С марта 2020 года при партии действует «Молодежь Справедливой России». Ее нынешний лидер Анастасия Павлюченкова в октябре 2025-го была назначена руководителем центрального аппарата «Справедливой России».