Скажи мне, кто тебе Иран

Военная операция против Ирана усилила раскол мирового сообщества на фоне других кризисов и конфликтов. Если партнеры Ирана — Россия и Китай осудили нападение, то западные и региональные союзники США возложили ответственность за эскалацию на Тегеран, наносящий ответные удары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Ирака на митинге в поддержку действующей власти в Иране, Багдад, 28 февраля

Фото: Ahmed Saad / Reuters Жители Ирака на митинге в поддержку действующей власти в Иране, Багдад, 28 февраля

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Операция против Ирана вызвала бурную реакцию мировых и региональных держав, определяющих свое отношение к конфликту, исходя из собственного понимания его природы.

В телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану, направленной 1 марта, вслед за обнародованным ранее жестким заявлением МИД РФ, президент Владимир Путин назвал гибель верховного лидера Исламской Республики Сеида Али Хосейни Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права».

«В России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами»,— заявил Владимир Путин.

С осуждением нападения на Иран выступили и в Пекине. «Китай крайне обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана»,— заявили в МИД КНР. «В связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН»,— сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Еще одним ключевым игроком незападного мира, потребовавшим деэскалации, стала Индия. «Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первоочередное внимание безопасности гражданского населения. Необходимо продолжать диалог и дипломатию для снижения напряженности и решения основных проблем. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств»,— заявили в МИД республики.

Первыми в западном лагере поспешили обозначить свою позицию лидеры трех европейских государств, составляющих костяк «коалиции желающих» на Украине и на этот раз выступивших с угрозами уже в адрес Тегерана. В совместном обращении британского премьера Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца ответственность за эскалацию возлагается на Иран, который ответил на американо-израильское нападение ударами по странам Персидского залива, где находятся военные базы США.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения Ирана на страны региона. Мы настоятельно призываем иранское руководство искать решение путем переговоров»,— заявили лидеры Британии, Франции и Германии, добавив, что «иранскому народу должно быть позволено определить свое будущее».

Посчитав, что его обращения вместе с двумя другими европейскими союзниками недостаточно, президент Макрон также выступил с отдельным заявлением, призвав Тегеран безоговорочно подчиниться воле США, признать свою вину за конфликты в регионе и встать на путь исправления. «Иранский режим должен понять, что сейчас у него нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах по прекращению своей ядерной и баллистической программ, а также своей деятельности по дестабилизации в регионе» — отметил господин Макрон.

Ситуация вокруг Ирана стала темой экстренного совещания государств—членов Евросоюза на уровне глав МИДов, созванного 1 марта высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас в формате видеоконференции.

Кроме того, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о намеченном на 2 марта специальном заседании коллегии по безопасности ЕК, посвященном ситуации в Иране.

Заявления руководства ЕС не оставляют сомнения, что общая линия уже определилась и она будет сводиться к осуждению Ирана без критики США и Израиля. «Неизбирательные нападения иранского режима на своих соседей несут в себе риск втягивания региона в более масштабную войну, и мы осуждаем это. Крайне важно, чтобы война не распространилась дальше. Иранскому режиму предстоит сделать выбор»,— заявила госпожа Каллас.

Некоторым диссонансом стало обращение премьер-министра Испании Педро Санчеса, призвавшего к «немедленной деэскалации и полному уважению международного права». «Мы отвергаем односторонние военные действия США и Израиля, которые несут эскалацию и ведут к установлению более неопределенного и враждебного мирового порядка. Мы также отвергаем действия иранского режима и Корпуса стражей Исламской революции»,— заявил Педро Санчес.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, избегая критики поддерживающего его президента Трампа, сделал акцент на том, что его волнует больше всего — вопросах энергетической безопасности в связи с угрозой дестабилизации нефтяного рынка. Как заявил господин Орбан, удары по Ирану «удвоили важность возобновления прерванной работы нефтепровода "Дружба", который проходит через Украину».

Реакция на события вокруг Ирана в Персидском заливе, а также в арабском и исламском мире в целом демонстрирует большую амплитуду оценок.

Государства определяют свое отношение к кризису безопасности, исходя из собственных интересов и представлений о том, какую позицию и чью сторону им следует занять в этом конфликте.

Так, в Эр-Рияде гневно осудили удары Ирана по американским военным базам в странах региона. «Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает вопиющую иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства давнего и главного регионального соперника Ирана. В Эр-Рияде рассматривают атаку на Исламскую Республику Иран как появившийся у саудовского королевства новый шанс на ее ослабление чужими руками — усилиями США и Израиля.

В свою очередь, глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди, который был ключевым посредником на недавних переговорах между США и Ираном по ядерной программе, выразил сожаление в связи с тем, что они в очередной раз были сорваны. «Это не отвечает ни интересам Соединенных Штатов, ни делу мира во всем мире. И я молюсь за невинных, которые пострадают»,— заявил глава дипломатического ведомства Омана.

Самую же решительную поддержку военной операции США и Израиля выразил президент Украины Владимир Зеленский, который использовал эскалацию вокруг Ирана, чтобы выразить свое отношение к России на фоне подготовки к новому раунду мирных переговоров с Москвой при посредничестве США.

«Важно, чтобы Соединенные Штаты действовали решительно. Всякий раз, когда Америка проявляет решимость, преступники во всем мире ослабевают. Это понимание должно прийти и к русским»,— написал Зеленский в соцсети Х. «Нет ничего лучше смерти диктатора»,— прокомментировал Зеленский убийство аятоллы Хаменеи.

Сергей Строкань