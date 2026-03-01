Из-за атаки БПЛА в Сочи прервали матч с участием нижегородского ХК «Торпедо»

В Сочи из-за атаки беспилотников был рерван матч между хоккейными клубами «Сочи» и «Торпедо» (Нижний Новгород). Игру прервали в начале третьего периода. В это время на табло был счет 1:1.

Игроков и зрителей эвакуировали с хоккейной арены. По словам генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги, команда находится в безопасных условиях.

«Надеемся, что в ближайшее время матч будет продолжен»,— отметил господин Забуга.

Как писал «Ъ», днем 1 марта на Сочи была совершена атака беспилотников. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. В международном аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.