В результате иранских ударов по ОАЭ погибли трое человек, 58 пострадали

В результате ударов Ирана по ОАЭ погибли три человека, 58 получили ранения. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны, сообщает Gulf News.

Как отметили в ведомстве, силы ПВО ОАЭ с начала атаки в субботу перехватили 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 беспилотный летательный аппарат, запущенные с территории Ирана. 35 беспилотников нанесли удары по территории страны. В результате погибли три гражданина Пакистана, Непала и Бангладеш. 58 человек получили незначительные травмы. По данным издания, российских граждан среди них нет.

Иран начал операцию «Правдивое обещание 4» в ответ на удары Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Тегеран нанес удары по Израилю, а также Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.