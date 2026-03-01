Смартфоны переходят в режим восстановления

Спрос на восстановленные смартфоны в России за год вырос втрое, в основном за счет iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе сети «М.Видео». Тенденцию подтверждают и другие крупные продавцы электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Frey / Reuters Фото: George Frey / Reuters

Речь идет об устройствах, которые уже использовались или были возвращены продавцу. После этого их проверяют и при необходимости ремонтируют. Средняя цена такого смартфона примерно на треть ниже нового, заметил главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Это как с покупкой подержанного автомобиля. Только в этом случае вам продается новое устройство, в котором, как честно заявляется, что-то было восстановлено, возможно, оно целиком. В любом случае этот смартфон не может считаться точно таким же, как новый, при этом он дешевле.

Но если с ним что-то произойдет, как правило, производитель заявляет точно такую же гарантию, как на новое устройство. Если что-то случится в течение года или двух лет (у всех по-своему), то вы можете обратиться к продавцу, и вам его починят бесплатно. Как правило, это есть в правилах всех компаний.

Определенные риски есть, но они настолько малы, что бояться покупать восстановленный телефон не стоит. При этом если новый гаджет стоит 10 тыс. руб., восстановленный не обойдется в сумму в 3 тыс. руб. Его цена составит в лучшем случае 8 тыс. руб., потому что на него потратили время, на работу, ремонт. Как правило, такие гаджеты интересуют тех, кто пока не готов к покупке б/у-телефона на "Авито", но уже созрел, чтобы выбрать восстановленный телефон и сэкономить таким образом несколько тысяч, даже, скорее, десятков тысяч рублей».

Как отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, наиболее популярные гаджет из этой категории — iPhone 11. Покупатели также часто берут восстановленные iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max с памятью 256 ГБ. Сегмент таких устройств остается привлекательным и для продавцов, отметил владелец сервисного центра Fixed.One Дмитрий Дружбин:

«Иногда очень сложно объяснить, в чем преимущество новой модели по сравнению с предыдущей. И если посмотреть конкретно на продукцию Apple, то пользователь обычно не видит разницы между 15-м, 16-м и 17-м iPhone.

Если говорить про восстановленные смартфоны, то хороший вариант — это когда в магазин или сервисный центр приходит человек и по какой-то причине сдает в trade-in свой гаджет, возьмем тот же самый iPhone 14 Pro Max. У него, например, батарейка просит замены, и по совокупности вложений это выйдет в 25 тыс. руб. При этом этот телефон останется 14-м Pro Max со всеми вытекающими. И вот его владелец предпочитает доложить 50-60 тыс. руб. и приобрести iPhone 16 Pro Max. Такие смартфоны вполне себе жизнеспособны, можно проследить историю их ремонта, покупки, владения и так далее.

Другое дело, что у нас есть так называемые китайские восстановленные аппараты. На рынке они уже давно, но сейчас тем более актуальны, так как многие предлагают их под видом оригинальных новых. Там, если посмотреть, внутри могут быть достаточно серьезные изменения, в частности, модификации, которых производитель не планировал. Так, вместо двух eSIM может появиться вдруг слот для физических карт.

Для этого китайцам приходится не только пилить корпус, но и отпиливать кусочек от аккумулятора, что тоже не очень хорошо. Как смартфон после этого поведет себя на длительной дистанции, не очень понятно.

Между тем для бизнеса эта история выгодная. Тут самый важный момент — обеспечить некий поток. Ведь крупные сети находятся в более выигрышном положении: через них проходит гораздо больше устройств, которые можно таким образом восстанавливать и затем перепродавать».

По данным «М.Видео», восстановленные смартфоны Samsung заняли второе место по продажам вслед за iPhone. Наиболее популярными моделями от корейского бренда стали Galaxy A10 и A12. Замыкает тройку лидеров Xiaomi.

Андрей Дубков