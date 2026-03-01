Глава СКР хочет знать, почему в Городище чиновники не ловят собак

После обращения жительницы Волгоградской области, сообщившей о проблемах с отловом бездомных собак в рабочем поселке Городище, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Женщина указала на длительное бездействие местных властей в решении ситуации, связанной с агрессивными животными, которые регулярно нападают на людей и создают угрозу безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: СКР Александр Бастрыкин

Фото: СКР

В поселке уже несколько лет обитают стаи собак, которые нападают на прохожих, преследуют автомобили и вызывают страх у жителей. Дети не могут выходить на улицу без сопровождения. В одном из инцидентов крупный алабай заставил жителей укрыться в здании Дома культуры, писал портал V1.RU со ссылкой на местных жителей. Обращения в администрацию не приводили к реальным мерам, а ответы включали утверждения о стерилизации и возвращении животных, а также отсутствие специальных питомников.

Жители считают, что чиновники не обеспечивают их безопасность и не принимают адекватных мер. Они опасаются, что с наступлением весны ситуация может ухудшиться. В связи с этим жители обратились к СМИ с просьбой привлечь внимание к проблеме. В Следственном управлении по Волгоградской области начата процессуальная проверка.

Глава ведомства Василий Семенов должен возбудить уголовное дело и сообщить о первых и окончательных результатах расследования. Проверка направлена на выяснение обстоятельств, связанных с бездействием должностных лиц и возможным нарушением законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан.

Никита Маркелов