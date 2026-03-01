1 марта в Татарстане ожидаются снег, гололед и до +2 градусов

В воскресенье, 1 марта, на территории Татарстана пройдет снег, местами мокрый. В отдельных районах прогнозируются гололед, туман и метель. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -7 до -2 градусов, днем прогреется до показателей от -3 до +2 градусов. На дорогах ожидаются снежная каша, снежные заносы и гололедица, местами сильная.

В Казани ночью пройдет снег, температура составит от -4 до -2 градусов. Днем в городе также ожидаются небольшие осадки, а максимальная температура достигнет от 0 до +2 градусов.

Влас Северин