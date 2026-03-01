Пункты выдачи труда

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) постепенно превращаются в элемент традиционного рынка труда. Хотя чаще всего они нанимают сотрудников без опыта по рекомендации знакомых, чем выше нагрузка, тем больше наниматели склоняются к профессиональному подбору сотрудников. Ключевые требования к персоналу у пунктов выдачи включают знание ПК и физическую выносливость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Пункты выдачи заказов постепенно становятся полноценными работодателями, демонстрирует совместный опрос SuperJob и Ozon — в нем приняли участие 1,5 тыс. владельцев ПВЗ по всей стране. Всего, как ранее писал “Ъ” со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты», на 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи заказов, что на 45% больше, чем в 2024 году. 94 тыс. из них принадлежат Wildberries, 80 тыс. объектов — Ozon.

По оценке авторизованного провайдера облачного видеонаблюдения для ПВЗ маркетплейсов Ivideon, сейчас в ПВЗ занято около 500 тыс. человек (2,5 сотрудника на один пункт) — это 3,7% всей занятости в торговле (по данным Минтруда, в отрасли работает 13,4 млн. человек).

Основным и самым быстрым каналом рекрутинга для 70% владельцев ПВЗ остаются рекомендации знакомых и сотрудников. Однако с увеличением штата или проходимости пункта стратегия меняется: владельцы начинают активнее использовать профессиональные порталы для поиска работников.

Среди точек с командой от семи человек такие порталы используют уже 70% (против 33% у ПВЗ с одним сотрудником). В самых загруженных пунктах выдачи (более 500 клиентов в день) также в 2,5 раза чаще среднего используется реклама на сторонних сайтах, а сотрудничество с центрами занятости и вузами — в 4 раза чаще.

«Стратегия найма крупных и загруженных ПВЗ становится более сложной и структурированной, а каналы — все более диверсифицированными»,— отметили в пресс-службе SuperJob.

От отклика соискателя до его выхода на работу у 61% владельцев ПВЗ проходит неделя (31% нанимают сотрудников за 1–3 дня, еще 30% — за 4–7 дней).

Однако по мере увеличения команды ПВЗ процесс, как правило, становится более структурированным и, как следствие, продолжительным. Большинство владельцев пунктов выдачи заказов (51%) предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться. Кандидаты с опытом работы в логистике, на складе или в ПВЗ являются приоритетом для 35% респондентов.

Лишь 7% владельцев пунктов в первую очередь ищут сотрудников с опытом в ритейле или клиентском сервисе. При этом с ростом ежедневного потока клиентов спрос на специалистов с логистическим бэкграундом закономерно увеличивается.

Ключевым и практически обязательным требованием к новичкам у подавляющего большинства владельцев ПВЗ (81%) являются базовые навыки работы с ПК, а также физическая выносливость (25%).

Главным методом проверки готовности новичка для владельцев ПВЗ является практика: 44% принимают решение на основе стажировки или работы под наблюдением, а еще 21% оценивают самостоятельную работу сотрудника.

Как объясняет CEO Ivideon Заур Абуталимов, недавно принятое законодательное регулирование платформенной занятости в первую очередь нацелено на отношения между платформами и исполнителями, а не на классический наем сотрудников ПВЗ. Там, где работник пункта выдачи оформлен по трудовому договору и включен в штат (маркетплейса или партнера), базовое регулирование уже полностью обеспечивается Трудовым кодексом (ТК) РФ.

«Для ПВЗ ключевой юридический вопрос — кто является реальным работодателем и кто реально управляет трудом. Устойчивее всего выглядят модели, где роли разведены прозрачно. Либо это прямой трудовой наем персонала ПВЗ с соблюдением ТК РФ, либо действительно самостоятельные исполнители без признаков подчиненности и "штатности". Пограничные схемы будут оставаться основной точкой риска — и именно там любое усиление регулирования платформенной занятости может стать катализатором проверок, споров и пересмотра модели»,— говорит господин Абуталимов.

Тем не менее, поскольку уровень зарплат сотрудников ПВЗ может достигать 100 тыс. руб., что сопоставимо со средним показателем в экономике, такая занятость постепенно оттягивает на себя заметную часть населения.

Учитывая сотрудничество ПВЗ с вузами, в перспективе она может стать все более похожей на отдельную профессию.

Анастасия Мануйлова