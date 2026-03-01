Четверо из пяти пропавших туристов погибли

ГУ МЧС обнаружило еще двух погибших туристов. Из группы, отправившейся на Кваркуш, выжил только один. Об этом сообщает ГУ МЧС Прикамья.

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако в расчетное время группа в точке сбора не появилась и на связь не вышла.

Сегодня спасатели сначала обнаружили тела двух погибших и одного выжившего туриста в районе горы Гроб на расстоянии около 30 км. от деревни Золотанка Красновишерского округа. Позже были найдены еще два тела погибших.

27 февраля СУ СКР по Пермскому краю по факту произошедшего возбудило уголовное дело.