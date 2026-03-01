В Пензе председатель правительства Николай Симонов поспорил с блогером о ПДД
В центре Пензы произошел дорожный конфликт с участием председателя правительства региона Николая Симонова и блогера Владислава Куликова. Соответствующее видео распространилось в местных пабликах.
Николай Симонов возглавляет правительство Пензенской области с 2015 года
Фото: Правительство Пензенской области
Судя по видео, черная Mazda, в которой находился Николай Симонов, спускалась по узкому вертикальному проезду — навстречу ехало такси, пассажиром которого оказался блогер Владислав Куликов. Водители не смогли разъехаться.
К таксисту подошел Николай Симонов, чтобы объяснить, кто должен сдать назад. «Ты знаешь, кто я такой? Нет?» — уточнил в ходе беседы чиновник. Получив отрицательный ответ, он представился: «Председатель правительства Пензенской области. Давай, двигай».
Господин Симонов также пообещал связаться с начальником управления ГАИ по региону Денисом Канайкиным. После короткого телефонного разговора с тем, которого председатель называл «Денисом Анатольевичем» господин Симонов сел в автомобиль, и Mazda уехала, уступив дорогу такси.
Связаться с Николаем Симоновым «Ъ» не удалось. В пресс-службе губернатора Олега Мельниченко отказались комментировать произошедшее.