ИП освоит 42 миллиона на капремонте школы в Тимирязево Пензенской области

В Тимирязево Башмаковского района к началу учебного года обновят школу. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Здание на Первомайской, 16 построено в 1976 году. В школе учатся больше 70 человек. «Запланированы работы по замене полов, кровли, деревянных окон и дверей. Будут обновлены системы отопления, водоотведения и электропроводки, установлена автоматическая пожарная сигнализация»,— уточнили в кабмине.

«Ъ-Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки» карточки тендера и заказа. Подрядчика выбрали с четвертого раза. Первую закупку объявили 2 октября 2025 года, вторую — 10 октября, третью — 5 декабря. Каждый тендер имел максимальную стоимость 38,36 млн руб. 26 января в системе разметили закупку с предложением до 41,86 млн руб.

На конкурс подали только одну заявку. Контракт по максимальной цене заключили с ИП Гарегин Тер-Погосян из Нижнего Ломова. Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит завершить работы до 15 августа.

Господин Тер-Погосян зарегистрировался в качестве ИП в апреле 2018 года (Rusprofile). За время работы бизнесмен участвовал в 80 закупках, выиграл 65 (81%). Предприниматель освоил на господрядах 194 млн руб. Больше всего суммарно стоили контракты с администрацией Башмаково (39 договоров стоимостью 100,77 млн руб.), МБУК «Тимирязевский сельский ДК» (два, 24,26 млн руб.) и МБУ «Управление по обеспечению функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Нижнего Ломова (один, 11,64 млн руб.).

ИП дважды выступал ответчиком по арбитражным делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Первый иск подали в 2023 году региональная прокуратура и собрание представителей Башмаковского района, второй, в 2024 году, — комитет местного самоуправления Троицкого сельсовета и первый зампрокурора Пензенской области. Бизнесмен проиграл оба дела.

Дарья Васенина