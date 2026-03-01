«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 1 марта, в матче 19-го тура Российской премьер-лиги сезона-2025/2026 столичное «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:0. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Константин Тюкавин, Муми Нгамале, Антон Миранчук и Ярослав Гладышев. На 90-й минуте защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес был удален с поля.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Крылья Советов» с 17 баллами находятся на 13-й позиции.

Андрей Сазонов