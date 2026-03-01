Бывшего первого вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили под арестом

Срок предварительного расследования по делу бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана продлен до 25 мая 2026 года, сообщает РИА «Новости». Срок содержания Штокмана под стражей также продлен до мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Бывший первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Защита бывшего чиновника просила изменить ему меру пресечения и выпустить из-под стражи. Следствие считает, что Штокман обладает «широкими финансовыми возможностями» и может скрыться от органов предварительного следствия и суда за границей. Суд согласился с позицией следствия.

Как писал № «Ъ-Приволжье», Илью Штокмана обвинили в том, что он получил взятку 55 млн руб. за покровительство застройщику, который строил жилье в Нижнем Новгороде по муниципальному заказу.

Позже по этому же делу задержали брата бывшего первого вице-мэра — Михаила Штокмана. Дело расследует центральный аппарат СКР, поэтому обоих братьев после задержания и ареста перевезли в Москву.

Андрей Репин