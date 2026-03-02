Лучшие муниципальные практики оценят через «Госуслуги»

2 марта на портале «Госуслуги» начнется народное голосование за проекты III Всероссийской муниципальной премии «Служение». На суд граждан представлены 110 инициатив, которые прошли предварительный отбор и были выделены экспертами.

Проголосовать можно за один проект в каждой из 11 номинаций до 6 апреля включительно. По итогам отбора будут определены 40 лучших муниципальных практик. Победителей и лауреатов премии «Служение» наградят 21 апреля в ходе III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Как сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая является организатором премии, в этом году на соискание было выдвинуто 63,4 тыс. заявок. Лидерами по активности стали Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Подмосковье, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан, Красноярский и Пермский края, Дагестан и Саратовская область. Заявки прошли первичный анализ, а затем перекрестную экспертизу, где соискатели оценивали инициативы друг друга.

Итоговый лонг-лист был отобран экспертами — в голосовании приняли участие более 350 представителей власти, образования, бизнеса и общественных организаций. «Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия»,— пояснила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Премия «Служение» проводится по инициативе президента РФ и вручается выдающимся представителям муниципального сообщества за наиболее эффективные управленческие решения.

