В Сочи системы ПВО отражают атаку беспилотников

Сочи подвергся атаке с воздуха, силы ПВО отражают налет беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности.

Сигнал угрозы с воздуха в Сочи прозвучал в 13:44. Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры предосторожности. Жителям домов рядом с береговой линией в целях безопасности запрещено выходить на улицу.

В международном аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Минобороны, в период с 8:00 до 14:00 над территорией Краснодарского края перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, над Черным морем — пять беспилотников.

Сигналы воздушной опасности включены в Новороссийске и Геленджике.

Анна Перова, Краснодар