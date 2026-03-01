«Салават Юлаев» во Владивостоке проиграл «Адмиралу»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» начал четырехматчевую дальневосточную серию с поражения владивостокской команде «Адмирал». Игра на льду «Фетисов Арены» закончилась со счетом 4:2.

В составе «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков, Оскар Булавчук (ему ассистировали Александр Шепелев и Дмитрий Завгородний), Либор Шулак (с передач Семена Ручкина и Егора Чезганова) и Дмитрий Завгородний (в пустые ворота, с передачи Вячеслава Основина).

У «юлаевцев» забивали Владислав Ефремов (ассистент — Григорий Панин) и Алексей Василевский (с передач Шелдона Ремпала и Девина Броссо).

3 марта команды снова встретятся во Владивостоке.

Идэль Гумеров