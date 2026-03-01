Тела погибших и один выживший турист были найдены у горы Гроб

Выживший турист и тела двух погибших были обнаружены поисковой группой МЧС в районе горы Гроб на расстоянии около 30 км. от деревни Золотанка Красновишерского округа. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю. По предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью. Их поиски продолжаются.

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако в расчетное время группа в точке сбора не появилась и на связь не вышла. 27 февраля СУ СКР по Пермскому краю по факту произошедшего возбудило уголовное дело.