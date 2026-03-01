Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чем известен врио верховного лидера Ирана Алиреза Арафи

Аятолла Арафи стал членом Руководящего совета Ирана

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана вместо погибшего Али Хаменеи стал Алиреза Арафи, сообщил 1 марта официальный представитель Совета по определению политической целесообразности страны Мохсен Дехнави. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Сайт Духовного лидера Ирана / Wikipedia

Фото: Сайт Духовного лидера Ирана / Wikipedia

Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод (центральный Иран) в семье священнослужителя. Его предки были зороастрийцами, принявшими ислам в XIX веке.

В возрасте 11 лет переехал в Кум, где получил религиозное образование. Специалист по исламскому праву. После исламской революции 1979 года большинство его наставников стали высокопоставленными руководителями.

С 1992 года проводил пятничные молитвы в родном городе Мейбоде. С 2009 по 2018 год был председателем международного университета Аль-Мустафа в городе Кум, где также проводил пятничные молитвы. Одновременно с 2016 года руководил системой семинарий в стране, курировал все религиозные центры. Добивался замены стандартных учебников по гуманитарным наукам на версии, которые были основаны на идеологии Хомейни. Был доверенным лицом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В июле 2019 года был назначен одним из 12 членов влиятельного Совета стражей конституции Ирана (орган власти, близкий по функциям Конституционному суду). Известен тем, что в разгар антиправительственных митингов в Исламской Республике в 2022 году грозил смертью участникам протестов, которые на улицах срывали тюрбаны со священнослужителей. Выступает резко против атеизма и христианства (особенно домашних церквей в Иране), которые считает формами идолопоклонства.

Свободно владеет английским языком. Автор 24 книг и статей.

