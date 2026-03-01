На Урале прокуратура обжаловала оправдательный приговор по убийству ребенка

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении 41-летней Натальи Гусевой, которая обвинялась в убийстве 3-х летнего сына, следует из данных картотеки Свердловского областного суда.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По версии следствия, в апреле 2025 года в Екатеринбурге Наталья Гусева сильно избила своего 3-х летнего сына, сломав ему бедро. В больницу она якобы обратилась лишь после вмешательства знакомого семьи. Уже после выписки мать снова побила ребенка, схватив его за волосы и несколько раз бросив на пол, попутно ударяя в живот и по голове. Но на этот раз мальчик умер. Сама Наталья Гусева вину не признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей.

Ей инкриминировали ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья малолетнему), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитание несовершеннолетнего).

По итогу коллегия присяжных из восьми человек оправдала Наталья Гусеву — по их мнению, она не была причастна к совершению преступления, а Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор. Сама мать указывала на сожителя, как виновника убийства.

Через несколько недель прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

Артем Путилов