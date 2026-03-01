В Петербурге вступили в силу изменения для контроля незаконной торговли

Изменения в статью 44 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», касающиеся ответственности за незаконную торговлю, вступили в силу в Северной столице. Об этом напомнили в городском комитете по контролю за имуществом.

Ответственность при осуществлении нелегальной торговли с 1 марта предусмотрена не только для продавца, но и для лица, которое незаконно разместило НТО без заключенного договора.

Комитет инициировал изменения в закон по результатам анализа практики за 2022–2025 годы. Более половины нарушителей были арендаторами и субарендаторами. Они вели деятельность без оформленного в установленном порядке договора. Торговые объекты разместили другие лица.

Татьяна Титаева