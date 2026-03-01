Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми, еще один с сильным переохлаждением

В Пермском крае в ходе поисков пропавших туристов найдены трое из пятерых человек, входивших в группу. Один из них находится в состоянии сильного переохлаждения, двое других погибли. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В настоящий момент поисковая операция ведется по двум направлениям: первая группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух пропавших.

На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегоходов. Задействован вертолет.

20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако в расчетное время группа в точке сбора не появилась и на связь не вышла. 27 февраля СУ СКР по Пермскому краю по факту произошедшего возбудило уголовное дело.