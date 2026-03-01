Из «спортсменов» к «попрошайкам»

Как стало известно “Ъ”, изменилась роль в организованном преступном сообществе (ОПС), похищавшем средства участников СВО в аэропорту Шереметьево, у одного из ключевых фигурантов — Владимира Бардина. Ранее следствие считало его лидером «спортсменов», вышибавших деньги у не соглашавшихся платить потерпевших, теперь он проходит по эпизодам с «попрошайками» — девушками, которые под разными предлогами выманивали у военнослужащих десятки тысяч рублей. Владимир Бардин вину не признает, его отец Игорь Бардин, которого правоохранители считают создателем ОПС, по-прежнему в розыске.

На днях Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение Владимиру Бардину. Ранее он обвинялся в участии в организованном преступном сообществе и особо крупном мошенничестве. Теперь ему инкриминируют 17 новых эпизодов мошенничества.

Владимир Бардин считается одним из ключевых фигурантов резонансного дела об организованном преступном сообществе, члены которого, по версии СКР, разными способами обирали участников СВО на территории аэропорта Шереметьево.

ОПС, по материалам дела, было создано Игорем Бардиным (Барсик), Алексеем Кабочкиным (Рязанец) и Александром Вакуленко (Фунтик).

Всех их правоохранители считают участниками подмосковной лобненской группировки, а Игоря Бардина — ее лидером. В ОПС, по материалам дела, входило несколько групп: таксисты, «попрошайки», «зазывалы» и «спортсмены».

«Попрошайки», значительную часть которых составляли симпатичные девушки с хорошо подвешенным языком, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая душещипательные истории о том, как у них украли билеты, кошельки и тому подобное. Финансовые потери бойцов, по материалам дела, измерялись десятками тысяч рублей в каждом случае.

«Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО и направляли их к «нужным» таксистам. Те, по данным следствия, разводили участников СВО на деньги. Например, договаривались довезти «за 2 тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр. Или предлагали доехать по счетчику, который был настроен таким образом, что сумма оказывалась астрономической. Если боец платить отказывался, в ход шли угрозы.

На данный момент в деле порядка 40 фигурантов и более 50 потерпевших.

Кроме того, ряд активно сотрудничающих со следствием граждан остались в ранге свидетелей. Из предполагаемых авторитетных «лобненских» пошел на сделку со следствием и был отпущен из СИЗО только Александр Вакуленко — на его показаниях во многом строится версия о деятельности ОПС.

Что касается Владимира Бардина, то его привлекли к уголовной ответственности со второй попытки. В апреле 2024 года его уже задерживали, но отпустили — как непричастного к деятельности ОПС. И лишь через год взяли вновь, на этот раз предъявив обвинение и арестовав.

Изначально следствие называло его одним из руководителей бригады «спортсменов», которая, по версии следствия, угрозами или силой выбивала деньги у не желавших платить военнослужащих. Однако новые 17 эпизодов, которые вменили ему в вину сейчас, связаны, по данным источников “Ъ”, с деятельностью «попрошаек».

Между тем в окружении некоторых фигурантов привлечение Владимира Бардина к уголовной ответственности связывают лишь с тем, что его отец Игорь Бардин считается следствием основателем ОПС. Однако, по данным собеседников “Ъ”, ближайшие родственники Бардины между собой практически не общались. «Отец его отшил, вообще денег никаких не давал, он сам по себе двигался»,— сказали знающие семью люди.

Стоит отметить, что «попрошайки» отрицают существование ОПС и утверждают, что действовали поодиночке или небольшими группами.

Некоторые из них, по показаниям свидетелей, не только не подчинялись «лобненским», но и имели персональную охрану, как правило из выходцев с Северного Кавказа.

Теперь из основных обвиняемых в розыске находится только Игорь Бардин, по версии правоохранителей лидер как лобненской группировки, так и ОПС. Его местонахождение не установлено, он арестован заочно. Известно, что его защита считает претензии в его адрес полностью надуманными.

В частности, близкие к Игорю Бардину люди указывают, что подавляющее большинство предполагаемых участников ОПС в своих показаниях его имя вообще не упоминают, а о его роли как создателя преступного сообщества говорит лишь Александр Вакуленко, да и то исключительно со ссылкой на слова других фигурантов.

По сути, показания Фунтика по Игорю Бардину основаны на домыслах и предположениях, отмечают в окружении последнего, что является недопустимым доказательством. При этом Алексей Кабочкин, другой предполагаемый создатель ОПС, отрицает, что получал какие-либо указания от Игоря Бардина.

Вызвало удивление обвинение Игоря Бардина в хищении средств у участников СВО и у руководителя военно-патриотического объединения «Ратники Отечества» ветерана второй чеченской войны Героя России Игоря Задорожного.

«Знаю Игоря Бардина очень давно, еще по совместной учебе,— рассказал он “Ъ”.— Могу сказать, что он не только успешный бизнесмен, владеющий целым рядом фирм в Подмосковье, но и отзывчивый человек, очень много занимающийся благотворительностью. Знаю, что он помогал коррекционной школе в Долгопрудном. Оказывал финансовую помощь при организации нашими "Ратниками" исторических реконструкций на Бородинском поле, когда нам удавалось собирать до 1,5 тыс. ребят, а это требовало немалых затрат. После начала СВО он не только отправлял гуманитарную помощь в зону боевых действий, но и непосредственно помогал материально не одному подразделению. Представить себе, что при этом он станет отбирать деньги у участников СВО, просто невозможно».

Александр Александров