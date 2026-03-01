В Самарской области иностранный гражданин пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

В Самарской области иностранный гражданин пытался дать взятку госавтоинспекторам, чтобы избежать ответственности за правонарушение. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В феврале сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль Hyundai Solaris. Полицейские обнаружили, что находящаяся в аренде машина, следовавшая из Тольятти в сторону Димитровграда, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта — в багажнике установлен газовый баллон.

Во время оформления протокола в патрульном автомобиле 30-летний правонарушитель предложил полицейскому деньги за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил руководителю о противоправном предложении. Однако иностранный гражданин не прекратил попытки и положил деньги в подстаканник между передними сидениями патрульного автомобиля.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сабрина Самедова