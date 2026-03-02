Каникулы подогрели закупки

Стоимость российского энергетического угля в портах Дальнего Востока впервые с января выросла в годовом выражении. Росту котировок способствует ограниченное предложение индонезийского угля и приостановка торгов в Китае на время праздников, что стимулирует покупателей контрактовать гарантированные объемы с премией. В ближайшие недели эти факторы продолжат влиять на рынок, считают аналитики.

Цены на российский энергетический уголь 5500 ккал/кг в портах Дальнего Востока к 20 февраля выросли на 2,8% год к году, до $76,2 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. Как следует из данных аналитиков, котировки превысили прошлогодний уровень впервые с января. С начала 2026 года цены выросли на 5,4%, за 16–20 февраля — на 2%.

Уголь в дальневосточных портах, согласно обзору NEFT Research, дорожает в условиях всплеска цен в Китае, где котировки за неделю прибавили более 6%, достигнув $102,5 за тонну из-за приостановки торгов на время праздников. В то же время, пишут аналитики, сохранялся спрос Южной Кореи, Тайваня, Индии, Филиппин, Бангладеш и Пакистана. «Покупатели шли на ценовую премию для гарантированных поставок»,— говорится в обзоре NEFT Research.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что текущий рост цен может быть вызван опережающими закупками ряда стран Азии, пытающихся зафиксировать объемы до возвращения с каникул китайских покупателей.

Трейдеры, по его словам, продолжают закладывать в цену риски того, что задержки с квотами в Индонезии и инертность добычи в Китае не позволят предложению оперативно адаптироваться к росту промышленной активности. По прогнозам аналитика, эти факторы могут продолжать разгонять цены еще две-три недели. В среднесрочной перспективе поддержку котировкам окажут покупатели из Индии и Юго-Восточной Азии, которые начнут пополнять запасы перед сезоном кондиционирования, добавляет господин Котов.

По данным Sxcoal, цены на уголь в Китае продолжили рост на последней неделе февраля. Доступность индонезийского угля значительно сократилась, оперативные поставки ограничены, а объемы апреля практически недоступны, указывают аналитики. В январе Индонезия сократила экспорт угля морем на 23,8% месяц к месяцу, до 38,2 млн тонн, приводят эксперты данные Kpler. Это, добавляют в Sxcoal, повысило в Китае спрос на уголь из других стран, в том числе из России, а продавцы австралийского угля подняли цены.

18,1 процента cоставила доля РФ в китайском импорте угля в 2025 году, по данным Sxcoal.

Эксперт в области горно-металлургический отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павел Гамов считает, что в условиях перебоев с поставками премия к «альтернативным» источникам может формироваться в диапазоне $3–7 на тонну для надежных контрактов с российскими поставщиками по дальневосточному плечу, особенно для крупных партий с опцией гибкой логистики. Экспортерам имеет смысл фиксировать среднесрочные контракты с умеренной премией в ближайшие месяцы, закладывая риски снижения цен во второй половине года из-за возможного охлаждения спроса в Китае, полагает господин Гамов.

Основная причина роста цен сейчас — неопределенность относительно объемов индонезийского угля, говорит эксперт Института энергетики и финансов Александр Балюта. В результате покупатели не всегда могли найти доступные объемы на споте, что привело к росту котировок. Вероятно, считает аналитик, рынок постепенно, в течение нескольких недель, приспособится к индонезийскому фактору. При этом в ближайшие недели, продолжает господин Балюта, рынки Китая, Японии, Кореи и Тайваня начнут уходить в межсезонье, что должно ограничить рост спроса, но медленное восстановления добычи угля в Китае пока поддерживает цены.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что со временем рынок вернется к практике дисконтов на российский уголь, хотя они могут быть менее глубокими, чем в прошлом году. По его мнению, прорывного роста спроса ожидать не стоит. Судя по всему, политика Индонезии по ограничению добычи носит устойчивый характер, что позволяет рассчитывать на сохранение текущих цен в ближайший год, но в то же время Индия и Китай сокращают импортные планы, поясняет Максим Шапошников.

