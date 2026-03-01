На Ямале открыли первый центр военно-тактической подготовки

Власти открыли первый на Ямале центр военно-тактической подготовки, сообщили в пресс-службе уральского полпредства. Центр находится в Ноябрьске (ЯНАО). Его общая площадь составила 11 тыс. кв. м. Там желающие подростки будут осваивать огневую подготовку, рукопашный бой, управление БПЛА и тактическую медицину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«На открытии нового центра присутствовали 50 человек, которым в формате экскурсии представили возможности площадки. Гости приняли участие в мастер-классе по управлению БПЛА, увидели постановки по сценарию «Освобождение заложника» с использованием страйкбольного оборудования, а также военно-тактическую игру с участием двух команд», — поделились в пресс-службе уральского полпредства.

Ранее в Тюмени открылся учебный комплекс одного из центров патриотического воспитания. Тогда в открытии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.