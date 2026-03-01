Иран проведет операцию «Преемник»

Израиль сбросил на резиденцию Али Хаменеи около 30 бомб. Верховный лидер Исламской Республики погиб, информацию подтверждают иранские агентства. В стране объявлен 40 дней общенационального траура. Между тем Корпус стражей исламской революции сообщил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории.

1 марта соберется Совет экспертов для избрания нового верховного лидера страны. Иранское агентство IRNA также подтвердило гибель секретаря Совета по обороне Ирана Али Шамхани и главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура. Последнего на посту заменит бывший министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, пишут местные СМИ.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что ликвидации лидеров не приведет к дестабилизации обстановке в стране:

«Израиль и США считают, что если они нанесут тяжелый удар по военным объектам страны, ликвидируют военное руководство, то смогут сказать, мол, они хотели атаковать и политические структуры, а потом призвать народ выйти на улицы и свергнуть режим. Но они столкнулись с мощным культурным сопротивлением. Иранский народ продемонстрировал свою зрелость и, несмотря на масштабную пропаганду, смог сохранить сплоченность. Тот замысел, который американцы пытались воплотить, чтобы разрушить единство Ирана и разделить страну, был разрушен. Это стало важным уроком для них. Таким путем им не удастся достичь своей цели».

После смерти аятоллы руководить страной будет временный совет, в который войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и член Совета стражей конституции. Али Хаменеи занимал пост высшего руководителя страны практически 37 лет. Подробнее о его фигуре — в справке “Ъ FM”.

Али Хаменеи родился в 1939-м в Мешхеде в семье священника азербайджанского происхождения. Он учился в религиозных школах, регулярно критиковал правление шаха, не раз попадал под арест. Его наставником был аятолла Рухолла Хомейни, лидер исламской революции 1979 года. После провозглашения Республики Хаменеи участвовал в создании Корпуса стражей исламской революции, также был замминистра обороны. Пережил покушение и потерял подвижность правой руки. Осенью 1981-го Хаменеи победил на президентских выборах. Летом 1989-го Совет экспертов назначил его новым аятоллой. Вступив в должность, он провел конституционную реформу. Хаменеи была передана часть президентских полномочий, связанных с контролем работы вооруженных сил, парламента, правительства, полиции, судебной системы и СМИ. С 1994-го он носит титул великого аятоллы. Его политическая линия строилась на противостоянии США и защите исламских ценностей. Также Хаменеи настаивал, что право на мирный атом не подлежит торгу. Аятолла выступал за снижение зависимости Ирана от иностранных государств, так называемая экономика сопротивления. Не раз подчеркивал нерушимость исламских принципов в общественном устройстве страны. К примеру, Хаменеи говорил: «Самая опасная атака — культурная; ответ — джихад разъяснения». Среди вероятных преемников на посту аятоллы источники в Иране чаще всего называли сына Хаменеи Моджтабу. Двоюродный брат аятоллы Али Техрани в 1981 году бежал в Ирак и вел активную пропаганду против руководства Исламской Республики. Позднее к нему присоединилась и родная сестра Хаменеи Бадри.

На фоне ликвидации Хаменеи Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что договориться с Тегераном «теперь легче», чем день назад. Он добавил, что США продолжат наносить удары по Ирану, пока не добьются своих целей. А принц Реза Пехлеви написал, что смерть лидера означает фактический конец Исламской Республики.

Кто может стать преемником Али Хаменеи? Политолог-востоковед Владимир Сотников считает, что имя нового аятоллы иранские власти могут объявить в самое ближайшее время:

«Преемник давно есть. Об этом мало кто знает, его фамилия не разглашается сейчас, тем более в нынешних условиях. Это 60-летний человек, тоже клирик. Он был готов заменить Хаменеи и раньше, просто тот не хотел уступать свой пост. Я думаю, что, скорее всего, это все-таки будет не ближайший родственник аятоллы, а именно этот клирик.

Что касается конфликта, я думаю, что сейчас все пойдет на ужесточение. Корпус стражей исламской революции и иранское руководство такую мученическую смерть, как они назвали гибель аятоллы Хаменеи, не простят.

Можно ожидать каких-то подрывных действий со стороны Корпуса стражей исламской революции. Иранцы в этом могут преуспеть, потому что у них было налажено еще сотрудничество с хуситами, с другими прокси-силами.

Сейчас задача для иранского руководства — как можно быстрее назвать имя преемника. Когда началась эта агрессия, был блокирован Ормузский пролив. Но, думаю, что его не перекроют полностью. Скорее, это означает нападения на суда, американские и других союзных США стран. Ну а что касается ударов баллистическими ракетами по израильским городам и американским активам в ближневосточных странах, где у них есть базы, они возрастут многократно.

При этом, несмотря на то, что совсем недавно в Иране прошли протесты студентов, это не значит, что вот-вот произойдет смена режима. На фоне агрессии у народа Исламской Республики есть одна особенность: они консолидируются вокруг своего руководства. Я думаю, что можно исключить вопрос о смене режима. Во-вторых, протестное движение сейчас заглохнет. Еще более ужесточатся внутренние рестрикции, и Корпус стражей исламской революции и "Басидж" станут внимательно наблюдать, какие люди куда пойдут».

Как сообщают источники The New York Times, ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана. Перед его ликвидацией американские разведчики выяснили, что утром 28 февраля в резиденции аятоллы пройдет встреча высокопоставленных чиновников. Именно поэтому Израиль и США решили скорректировать начало военной операции: первоначально удар планировали нанести в ночь с 27-го на 28-е февраля.

Дым над столицей Ирана Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности Фото: Leo Correa / AP Очередь на заправке в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия авиаудара по Тегерану Фото: Socia Media / Reuters Жители Тегерана на пути в убежище Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Закрытый проход на пляж в Хайфе Фото: Leo Correa / AP Подземное убежище в Хайфе Фото: Reuters / Rami Shlush Последствия ударов по Тегерану Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Опустевший пляж в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе Фото: Leo Correa / AP Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО Фото: Mohmmed Salem / Reuters Взрыв в столице Бахрейна Фото: Stringer / Reuters Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль Фото: Leo Correa / AP Иранские демонстранты протестуют в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Международный аэропорт Бейрута Фото: Hassan Ammar / AP Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне Фото: Reuters Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон Фото: Toby Melville / Reuters Удар по школе для девочек в иранском Минабе Фото: ISNA / AP Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре Фото: Mohammed Salem / Reuters Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве Фото: Oded Balilty / AP Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби Фото: Johannes Christo / Reuters Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде Фото: Hadi Mizban / AP Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки Фото: Amr Alfiky / Reuters Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану Фото: Hiro Komae / AP Хайфа, Израиль Фото: Leo Correa / AP Иранские демонстранты протестуют в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Международный аэропорт Бейрута Фото: Hassan Ammar / AP Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне Фото: Reuters Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон Фото: Toby Melville / Reuters Удар по школе для девочек в иранском Минабе Фото: ISNA / AP Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре Фото: Mohammed Salem / Reuters Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Vahid Salemi / AP Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве Фото: Oded Balilty / AP Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби Фото: Johannes Christo / Reuters Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде Фото: Hadi Mizban / AP Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки Фото: Amr Alfiky / Reuters Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Mukhtar Khan / AP Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану Фото: Hiro Komae / AP Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Muhammad Farooq / AP Смотреть

