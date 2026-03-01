Лыжник Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на чемпионате России

Представитель Татарстана и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 18,18 секунды.

Лыжник Александр Большунов на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Лыжник Александр Большунов на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Второе место занял Егор Митрошин, финишировавший с отставанием 0,10 секунды от победителя. Третье место досталось Ивану Горбунову, уступившему лидеру 0,25 секунды.

Несмотря на победу, Александр Большунов назвал свое состояние во время гонки «разобранным».

«Сегодня для меня была очень сложная гонка. Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», — приводит слова лыжника ТАСС.

В женском спринте победу одержала Елизавета Пантрина с результатом 3 минуты 55,09 секунды. Второй стала Вероника Степанова, олимпийская чемпионка, с отставанием 0,16 секунды. Третьей финишировала Евгения Крупицкая, уступившая 0,20 секунды.

