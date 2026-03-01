В Зеленодольском районе Татарстана обрушилась кровля многоквартирного дома

Ночью 28 февраля в селе Айша Зеленодольского района Татарстана частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура республики.

Площадь разрушений составила около 200 квадратных метров.

Зеленодольская городская прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании и администрации сельского поселения. Ход доследственной проверки по данному факту также поставлен надзорным ведомством на контроль.

Влас Северин