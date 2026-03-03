Собутыльник преступления

Власти никак не могут начать объявленный еще три года назад эксперимент по онлайн-торговле алкоголем, ссылаясь на ряд правовых пробелов. Однако неформально купить в интернете спиртное с доставкой можно и сейчас. В случае обнаружения такого факта продавцу грозит административный штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией реализуемой продукции. Профильная ассоциация предлагает федеральному правительству закрепить на законодательном уровне также и ответственность курьеров как соучастников правонарушения. Сейчас они принимают оплату за доставленный алкоголь переводом на банковскую карту, не неся никакого наказания.

В распоряжении “Ъ” оказалось обращение союза «Международный конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть ответственность курьеров при дистанционной доставке алкогольной продукции на дом. Собеседник “Ъ” в федеральном правительстве подтвердил получение письма.

В России онлайн-торговля алкоголем запрещена с 2007 года. Начиная с апреля 2023 года власти обещают запустить эксперимент по дистанционной торговле спиртным. Тогда правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной продаже российского вина через «Почту России» с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года в Москве и Подмосковье. Но проект был отложен, так как против его реализации резко против выступили МВД, Роспотребнадзор и Минздрав, заявившие о существовании множества правовых пробелов.

В ноябре 2025 года Минцифры РФ анонсировало запуск эксперимента по продаже российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года с использованием биометрии или фотографии в цифровом документе, подтвержденных в ЕБС.

Несмотря на формальный запрет торговли спиртным в интернете, эта практика активно распространяется, пишут премьер-министру члены МКПП.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, если в 2022 году Росалкогольтабакконтроль заблокировал более 6,8 тыс. интернет-ресурсов по торговле алкоголем, то в 2025 году — уже более 25 тыс. Согласно ч. 3 ст. 14.16 Кодекса административных правонарушений РФ, в случае обнаружения факта реализации алкоголя через интернет на продавца помимо возможной конфискации продукции накладывается административный штраф: для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

МКПП в своем обращении к Михаилу Мишустину пишет, что курьеры, задействованные в цепочке поставок заказанного онлайн алкоголя, не несут никакой ответственности. Союз предлагает сделать доставщиков «соучастниками правонарушения» со всеми вытекающими последствиями в виде штрафных санкций, как в случае с продавцами.

В таких схемах курьеры не несут ответственности, поскольку не знают, что находится в самой посылке, и не имеют полномочий ее вскрывать, пояснили “Ъ” в МКПП. Сейчас есть несколько схем для доставки алкоголя. Например, нелегальные продавцы оформляют заказ как доставку разрешенной продукции (например, сувениров, продуктов или услуг), а алкоголь фактически передается вне официального чека с переводом на карту физлицу. Также продавцы могут создавать онлайн-витрины в мессенджерах или соцсетях, где заказ принимается неофициально, а доставка оформляется через курьерские службы как «передача личной посылки».

На практике сформировались схемы, при которых курьер не является стороной договора, считает президент Ассоциации юристов онлайн-бизнеса Елена Федорук.

По ее словам, правовая конструкция намеренно дробится на этапы: «Продажа отдельно, доставка отдельно, чтобы создать иллюзию отсутствия состава правонарушения». Впрочем, усиливать борьбу с дистанционной продажей алкоголя не обязательно путем давления на курьеров, считает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Например, по его мнению, можно увеличить ответственность по существующим статьям для продавцов.

Причины, по которым существует незаконная доставка алкоголя, не связаны с отсутствием ответственности курьеров, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Такая доставка осуществляется по причине наличия устойчивого спроса на дистанционное приобретение алкоголя и нехватки кадров для контроля за такими сайтами. Но главной проблемой сейчас является отсутствие легального предложения при колоссальном спросе, отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли. Там подчеркнули, что запрет в одном канале лишь перемещает оборот в теневой сектор, минуя налоги и контроль.

