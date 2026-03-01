Суд в Екатеринбурге продлил арест до первого апреля блогерше Улановой

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей до первого апреля блогерше и собственнице «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, сообщили в пресс-службе судов региона. Она обвиняется в совершении 522 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба), 6 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 4 преступлений по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В информационном сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали, деньги при этом не возвращались.

Потерпевшие самоорганизовались, создали свой Telegram-канал. Позже свердловский Роспотребнадзор подал групповой иск от их лица к Екатерине Улановой из-за нарушения сроков доставки заказанных товаров. Кроме того, Роспотребнадзор помог сделать 17 заключений для пострадавших, обратившихся в суд самостоятельно.

Супруг Екатерины Улановой Алексей Уланов подозревался в соучастии в мошенничестве, однако уголовное дело в отношении него не было возбуждено из-за недостатка доказательств.

Артем Путилов