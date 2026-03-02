Склад повышенных рисков

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует существенно ограничить перестраховочное покрытие по договорам страхования имущества складов. В ряде случаев максимальная емкость может сократиться до 20 млрд руб. с нынешних сотен миллиардов рублей. Госкомпания старается превентивно ограничить будущие убытки, так как ее доля в покрытии рисков стремится к 100%. Для клиентов страховых компаний это обернется сокращением страховых сумм, однако не исключены и проблемы с залоговым обеспечением кредитов.

РНПК подготовила новую версию условий и тарифов перестрахования имущества складов и размещенных в них товарно-материальных ценностей. Перестраховщик (100% принадлежит ЦБ) планирует ограничить максимальную перестраховочную емкость, предоставляемую в отношении складских рисков по одной локации, следует из проекта изменений условий договоров перестрахования, разосланных участникам страхового рынка (с ним ознакомился “Ъ”).

По действующим и новым рискам будет установлено ограничение в 40 млрд руб. Если будет невозможно провести осмотр всех помещений, по новым рискам ограничение составит 20 млрд руб., по действующим — 30 млрд руб.

Предлагаемые изменения планируется вводить поэтапно. В настоящее время собирается информация «для формирования перечня крупнейших локаций по складским рискам», и основная часть изменений будет внедряться «при возобновлении договоров облигаторного перестрахования по имуществу юрлиц в конце 2026 — начале 2027 года», пояснили в РНПК. В целом страховые суммы по таким локациям могут достигать десятков и сотен миллиардов рублей, а доля участия госкомпании в этих рисках приближается к 100%.

По данным IBS Real Estate, на начало 2026 года площади складов класса А и Б оценивались в 75 млн кв. м. По оценкам страховых компаний, застраховано более половины складов, при этом уровень убыточности составляет около 85%. В августе 2022 года горел склад Ozon (75 тыс. кв. м), ущерб превысил 10 млрд руб. В январе 2024 года в поселке Шушары произошло возгорание складского комплекса Wildberries (70 тыс. кв. м), ущерб — более 10 млрд руб.

Основная причина изменений «не столько произошедшие убытки, сколько стремление избежать значительных убытков в будущем», заявили в РНПК. «Владельцы и арендаторы складов стремятся оптимизировать свои издержки и максимально расширить складские площади и загрузку одного склада товарами, что приводит к существенному росту стоимости товаров, хранящихся в одном месте. При этом меры и средства противопожарной защиты во многих таких случаях становятся неэффективными»,— пояснили в госкомпании.

Кроме того, РНПК видит проблемы в перестраховании крупных складских рисков, связанные с их искусственным разделением на отдельные договоры без учета кумуляции (когда один инцидент может повлечь несколько страховых случаев). Тем более что нередко это касается объектов, на которых уже выявлены проблемы с пожарной безопасностью. Поэтому в госкомпании считают необходимой оценку «качества риска не только в рамках площадей, занимаемых непосредственно страхователем, но и всего складского комплекса».

В такой ситуации у страховых компаний есть несколько вариантов действий. Страхование на суммы, превышающие максимально доступную перестраховочную емкость, «возможно путем увеличения собственного удержания либо поиска других перестраховщиков на российском рынке, либо на зарубежных рынках», говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Хотя второй вариант осложнен санкционными рисками, отмечает он.

Для клиентов предлагаемые изменения также будут крайне неприятными.

«Большинство страховщиков вряд ли решат увеличивать собственное удержание и резервы, а будут лимитировать покрытие по локациям»,— считает начальник управления индустриального страхования департамента по страхованию имущественных рисков «РЕСО-Гарантии» Евгений Воронин. «По складам с высоким уровнем риска будет происходить снижение страховых сумм»,— уверены в «Абсолют Страховании». В худшем положении окажутся клиенты тех регионов, где есть дефицит качественных складских площадей — например, в Ленинградской области, отмечает господин Воронин.

Клиентам стоит учитывать, что зачастую склады выступают предметом залога при кредитовании. По словам директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктора Афанасенко, при отсутствии страховой защиты должного уровня «кредитные организации могут пересчитать риски и внести изменения в кредитное соглашение». Если обеспечение страхования невозможно, «банк просто не предоставит кредит», не исключает руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Юлия Пославская, София Мешкова