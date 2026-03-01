В Самарской области сняты ограничения на участке трассы М-5

В Самарской области на участке трассы М-5 «Урал» в Ставропольском и Сызранском районах и Жигулевске восстановлено движение всех видов транспорта, сообщили в региональном минтрансе.

Ограничение движения для маршрутного и большегрузного транспорта на участке автодороги федерального значения км 890+000-км 985+000 М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск ввели вчера, 28 февраля, из-за снегопада и метели.

Сабрина Самедова