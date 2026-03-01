Выставку народных промыслов в Кисловодске посетили 10 тысяч человек

36-я выставка «Народные художественные промыслы Ставрополья» в Кисловодске привлекла более 10 тыс. посетителей за три недели работы. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

По информации пресс-службы Кисловодска, экспозиция проходила с 6 по 28 февраля в историко-краеведческом музее «Крепость». Мероприятие посетили жители города и отдыхающие на курорте.

На выставке представили произведения декоративно-прикладного искусства из фарфора, бронзы, керамики, дерева, кожи и камня. Ремесленники и производители со всего региона показали свои работы. Гости экспозиции познакомились с местными народными традициями и купили оригинальные сувениры.

По данным администрации Кисловодска, выставка получила поддержку министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Валентина Любашенко