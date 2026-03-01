Проект комплекса по переработке промотходов в Дзержинске прошел экспертизу

Негосударственная экспертная организация ООО «Альянсстройэксперт» одобрила проект строительства первого этапа комплекса по обработке, утилизации и термическому обезвреживанию промышленных отходов в Дзержинске Нижегородской области. Информация об этом размещена в реестре экспертиз в конце февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Местом строительства указаны кварталы 45, 57, 107 Игумновского лесничества.

Заказчиком проекта выступает ООО «Экострой» (принадлежит московским акционерным обществам «Экосырье», «Динамика Про» и «Фрегат»). Документацию готовило ООО «Экопроект» из Красноярска.

Галина Шамберина