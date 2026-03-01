Операция США и Израиля против Ирана застала корреспондента “Ъ” Анастасию Домбицкую в Абу-Даби. Как и другие туристы, приехавшие в эмират в начале бархатного сезона, она невольно стала свидетелем атак иранских ракет и беспилотников на страны Залива. Среди них оказалась и столица ОАЭ, в окрестностях которой расположена одна из ключевых американских авиабаз в регионе.

Гости ОАЭ ценят Абу-Даби за его спокойную и умиротворенную атмосферу. В столице нет толп туристов, пробок и шумихи, свойственных Дубаю. Однако в этом году оценить неспешный и размеренный темп жизни в самом начале бархатного сезона туристам не довелось. Город подвергся ударам беспилотников, которые атаковали цели в ОАЭ.

Все началось утром в субботу, 28 февраля. В этот день в 17:35 из Абу-Даби в Москву должен был вылететь борт «Аэрофлота» с российскими гражданами. Но уже в первой половине дня пассажирам разослали уведомления о переносе рейса на несколько часов.

По прибытии в аэропорт стало ясно, что никакого вылета не планируется вовсе. Все стойки регистрации были закрыты, а люди стихийно собирались в группы, дожидаясь хоть какой-то информации от перевозчиков. В одной из частей аэропорта находилась и группа российских туристов, которые должны были улететь рейсом SU531.

Вместо вылета их ожидали прилеты. Пока туристы пытались связаться со своими туроператорами и авиакомпанией, на телефоны пришли уведомления от служб спасения. Пассажиры в зоне вылета получили предупреждения о возможных ракетных атаках. А уже спустя несколько минут стали различимы глухие звуки взрывов. Целью, судя по всему, была американская авиабаза Аль-Дафра, расположенная в 30 км к югу от Абу-Даби.

В тот же момент послышались крики на английском от кого-то из персонала аэропорта: «"Аэрофлот"! Пройдемте за нами. "Аэрофлот"!»

Сотрудники аэропорта не уточняли, идет ли речь о перемещении в бомбоубежище или о вывозе из аэропорта в гостиницу. Развитие событий подтвердило вторую версию. Через полчаса пассажиров начали организованно выводить через служебные выходы к желтым школьным автобусам.

Пока в автобусе обсуждали дальнейшие действия и пришедшие на телефоны сообщения, в которых говорилось о ракетной угрозе и необходимости избегать открытых пространств, какая-то девочка лет двенадцати обратилась к своим соседям с вопросом: «Страшно?»

Было ли нам страшно? Было. Но об этом никто не думал. В момент, когда нужно действовать, было не до страха.

Анастасия Домбицкая