Вместо вылета их ожидали прилеты

Корреспондент “Ъ” оказалась в Абу-Даби во время иранских атак

Операция США и Израиля против Ирана застала корреспондента “Ъ” Анастасию Домбицкую в Абу-Даби. Как и другие туристы, приехавшие в эмират в начале бархатного сезона, она невольно стала свидетелем атак иранских ракет и беспилотников на страны Залива. Среди них оказалась и столица ОАЭ, в окрестностях которой расположена одна из ключевых американских авиабаз в регионе.

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Домбицкая  /  купить фото

Гости ОАЭ ценят Абу-Даби за его спокойную и умиротворенную атмосферу. В столице нет толп туристов, пробок и шумихи, свойственных Дубаю. Однако в этом году оценить неспешный и размеренный темп жизни в самом начале бархатного сезона туристам не довелось. Город подвергся ударам беспилотников, которые атаковали цели в ОАЭ.

Все началось утром в субботу, 28 февраля. В этот день в 17:35 из Абу-Даби в Москву должен был вылететь борт «Аэрофлота» с российскими гражданами. Но уже в первой половине дня пассажирам разослали уведомления о переносе рейса на несколько часов.

По прибытии в аэропорт стало ясно, что никакого вылета не планируется вовсе. Все стойки регистрации были закрыты, а люди стихийно собирались в группы, дожидаясь хоть какой-то информации от перевозчиков. В одной из частей аэропорта находилась и группа российских туристов, которые должны были улететь рейсом SU531.

Вместо вылета их ожидали прилеты. Пока туристы пытались связаться со своими туроператорами и авиакомпанией, на телефоны пришли уведомления от служб спасения. Пассажиры в зоне вылета получили предупреждения о возможных ракетных атаках. А уже спустя несколько минут стали различимы глухие звуки взрывов. Целью, судя по всему, была американская авиабаза Аль-Дафра, расположенная в 30 км к югу от Абу-Даби.

В тот же момент послышались крики на английском от кого-то из персонала аэропорта: «"Аэрофлот"! Пройдемте за нами. "Аэрофлот"!»

Сотрудники аэропорта не уточняли, идет ли речь о перемещении в бомбоубежище или о вывозе из аэропорта в гостиницу. Развитие событий подтвердило вторую версию. Через полчаса пассажиров начали организованно выводить через служебные выходы к желтым школьным автобусам.

Пока в автобусе обсуждали дальнейшие действия и пришедшие на телефоны сообщения, в которых говорилось о ракетной угрозе и необходимости избегать открытых пространств, какая-то девочка лет двенадцати обратилась к своим соседям с вопросом: «Страшно?»

Было ли нам страшно? Было. Но об этом никто не думал. В момент, когда нужно действовать, было не до страха.

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

«Львиный рык»

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

