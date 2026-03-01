В Екатеринбурге арестовали двух подростков-неонацистов

Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил под стражу до 25 апреля двух подростков — 14 и 16 лет — которые придерживаются праворадикальных, неонацистских взглядов, сообщили в пресс-службе судов региона. По данным «Ъ-Урал», всего задержали пятерых участников радикальной ячейки, однако трое из них дали показания и остались в качестве свидетелей по уголовному делу. Оставшиеся подростки обвиняются в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено источником Фото: Предоставлено источником

Как сообщил источник «Ъ-Урал», ранее правоохранительные органы задержали подростков по местам их проживания. Там же были проведены осмотры, изъяты предметы, свидетельствующие о совершении ими нападений на жителей нескольких районов Екатеринбурга с целью причинения вреда жизни и здоровью жертв. Самими участниками нападения это объяснялось приверженностью идеологии, направленной против представителей других религий и национальностей.

У задержанных были изъяты пистолеты, боеприпасы, ножи. По данным источника, члены ячейки расклеивали на улицах агитки с изображением нацистской символики и соответствующими лозунгами. По версии следствия, двое обвиняемых вечером 23 января 2026 года, будучи в парке им. Архипова, напали на 26-летнего мужчину. Напав, они избили его и скрылись с места преступления. По их мнению, он не соответствовал идеалам их идеологических взглядов.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «разработка» подозреваемых велась еще с 2025 года. Задержания же проводились по отдельности, утром 26 февраля. «В телефоне одного из них оперуполномоченные обнаружили фото поддельного удостоверения на имя лейтенанта юстиции ГУВД Москвы. В поле зрения компания попала сразу после того, как ее члены провели устрашающую акцию по избиению местного жителя, который не соответствовал их идеалам. Таким образом они хотели самоутвердиться. Члены группы воспитывались законными представителями. Мать одного из них — педагог», — сообщил полковник Горелых.

Артем Путилов