Перевозчик отходов «Росэнергоатома» в Балакове удвоил прибыль в 2025 году

ООО «Балаковская АЭС — Авто» из государственного концерна «Росэнергоатом» в 2025 году нарастило прибыль почти на треть по отношению к 2024 году. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности юрлица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

«Балаковская АЭС — Авто» зарегистрировано в 2009 году в Балакове Саратовской области. Основной вид деятельности компании — пассажирские перевозки. Генеральным директором с 2016 года работает Александр Новиков. Более 99,9% доли в юрлице принадлежит ООО «Энергоатоминвест» «Росэнергоатома», еще 0,002% владеет Фонд развития трудовых ресурсов «Росэнергоатома». Численность сотрудников выросла с почти 0,6 тыс. в 2018 году до более 0,9 тыс. в 2024-м. Среди прочего компания имеет право перевозить радиоактивные отходы.

В 2024 году выручка ООО «Балаковская АЭС — Авто» составила 1,31 млрд руб., увеличившись на 13,8% по сравнению с 2023 годом. При этом чистая прибыль снизилась на 23% и составила 47,3 млн руб. В 2025 году оборот компании составил 1,9 млрд руб., а чистая прибыль — 172 млн руб. Рост составил более 260%.

Никита Маркелов