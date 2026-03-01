Прокуратура выявила несоблюдение прав детей в Чемодановке Пензенской области

Прокуратура Бессоновского района проверила состояние детского сада в Чемодановке. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Надзор выявил в здании на Спортивной, 12А санитарно-эпидемиологические нарушения, в частности осыпающуюся штукатурку, трещины, дефекты и другие повреждения потолка. Прокурор внес представление заведующей садика. По данным Rusprofile, речь идет об Ольге Шиляевой.

Прокуратура также обратилась в Бессоновский районный суд. Требования ведомства о понуждении ответственных лиц к приведению детского сада в нормативное состояние удовлетворили. Судебное решение уже привели в исполнение. Выявленные нарушения устранили.

Дарья Васенина