Производство пищевых продуктов выросло в Волгоградской области

Оборот производства пищевых продуктов собственного производства вырос в Волгоградской области в 2025 году на 11,9% (год к году). Данные опубликовал территориальный орган службы государственной статистики (Волгоградстат).

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в сфере составил 175 млрд руб. Доля отрасли среди обрабатывающих производств составила 21,2%.

Объем производства колбасных изделий составил 15,2 тыс. т, мясных полуфабрикатов — 40,4 тыс. т. В сравнении с позапрошлым годом показатели выросли на 22,6% и 7,3% соответственно. Доля волгоградской продукции в общем объеме колбасных изделий Южного федерального округа составила 16%, мясных полуфабрикатов — 15,4%.

В прошлом году в Волгоградской области произвели 27,8 тыс. т молока. В сравнении с 2024-м показатель вырос на 19,1%. Производство сливочного масла прибавило 9,2% (3,4 тыс. т). Снизился объем выпуска хлебобулочных изделий — сократился на 2,9% (63,2 тыс. т).

